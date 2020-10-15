Новый сквер на Железнодорожников в Красноярске «бьется» током

Прогулки в обновленном сквере на Железнодорожников в Красноярске могут быть опасны. Местные жители предупреждают: несколько домашних собак там получили удар током. Накануне травму заработал лабрадор, которого выгуливала хозяйка. Пес подошел к столбу освещения и резко отпрыгнул с пронзительным визгом. Красноярка уверена — у собаки электротравма.

«Я упала на брусчатку, потому что она меня резко потянула. Какие-то парни шли мимо, поймали мою собаку. Она орала минут 10, наверное. Я держала ее на руках. В итоге понесла 26-килограммовую собаку на руках домой. И это уже не первый случай, когда нас конкретно в этом парке ударило током. Первый раз, когда собака тоже взвизгнула, я подумала, что она просто в крапиву наступила. А когда мы пришли к ветеринару, она уточнила, где именно собаку ударило током и сказала, что это уже третий такой случай - три собаки именно в этом сквере ударило током», – рассказала хозяйка лабрадора Екатерина Сильченко радио «Красноярск-Главный».

В департаменте горхозяйства сообщили, что по заявке от жителей направили подрядчика обследовать сквер. Напряжения никакого пока не нашли, но ради безопасности горожан и их четвероногих питомцев все опоры обесточены.



