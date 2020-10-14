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В Ермаковском районе вскрылись махинации при закупках жилья для детей сирот

Главная Происшествия
Красноярск
10:34 14 Октября 2020
квартиры, мошенничество, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Замглавы администрации Ермаковского района подозревают в превышении должностных полномочий при закупке квартир для детей-сирот. По данным Следственного комитета, в 2019 году чиновник предоставил предпринимателю закрытую служебную информацию о поданных заявках на конкурс по приобретению жилья для детей-сирот, а также сообщил об аукционах, на которые заявки не были поданы.

«Предприниматель, используя полученную информацию, получил конкурентные преимущества в виде возможности обеспечить размещение двух своих заявок на продажу на аукционах квартир именно в тех проводимых администрацией района аукционах, где будет наименее вероятно заявление других участников и подал заявки на такие аукционы, где не были заявлены иные участники торгов», – сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Зная, что у него не будет конкурентов на торгах, предприниматель поставил цену на жилье выше рыночной, что принесло ущерб муниципалитету.

Ранее Следственный комитет предъявил обвинения в халатности главе Ачинского района Евгению Розанчугову за бездействие при покупке жилья для детей-сирот. Чиновник не проводил обязательные экспертизы жилых помещений, в итоге за 5 млн рублей муниципалитет купил молодым людям квартиры, которые оказались непригодны для проживания.

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