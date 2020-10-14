Участники потасовки с инспекторами ДПС в Канске арестованы

Канский городской суд приговорил к административному аресту троих участков потасовки с инспекторами ДПС. Накануне ночью дорожные полицейские остановили ВАЗ, за рулем которого находился 21-летний парень.

Инспекторы указали ему на нарушения ПДД – у водителя не было прав и страховки, также у силовиков вызвали подозрение два аккумулятора в багажнике.

При задержании нарушитель оказал силовикам сопротивление и стал оскорблять дорожных полицейских. К потасовке подключились еще четверо его приятелей. В действиях сотрудников МВД нарушений не нашли, а в действиях молодых людей был состав административного преступления - «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».