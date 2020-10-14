14 октября
Красноярск
погода +5 °C
77.29
 
€ 91.07
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Участники потасовки с инспекторами ДПС в Канске арестованы

Главная Происшествия
Красноярск
09:01 14 Октября 2020
канск, арест, госавтоинспекция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Канский городской суд приговорил к административному аресту троих участков потасовки с инспекторами ДПС. Накануне ночью дорожные полицейские остановили ВАЗ, за рулем которого находился 21-летний парень.

Инспекторы указали ему на нарушения ПДД – у водителя не было прав и страховки, также у силовиков вызвали подозрение два аккумулятора в багажнике.

При задержании нарушитель оказал силовикам сопротивление и стал оскорблять дорожных полицейских. К потасовке подключились еще четверо его приятелей. В действиях сотрудников МВД нарушений не нашли, а в действиях молодых людей был состав административного преступления - «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

«Трое мужчин 1999 и 2002 годов рождения получили по 10 суток административного ареста. Еще одной участнице конфликта 2001 года рождения судом назначено наказание в виде штрафа в 800 рублей», – сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Ермаковском районе вскрылись махинации при закупках жилья для детей сирот

В Ермаковском районе вскрылись махинации при закупках жилья для детей сирот

14 Октября 2020 г.
В превышении должностных полномочий подозревают замглавы администрации
Новости Красноярска: Правительство проанализирует действия «Приангарского ЛПК» после разлива топлива в Ангару

Правительство проанализирует действия «Приангарского ЛПК» после разлива топлива в Ангару

14 Октября 2020 г.
Такое поручение дал губернатор
Новости Красноярска: На правом берегу в пожаре погибла женщина

На правом берегу в пожаре погибла женщина

13 Октября 2020 г.
Причиной пожара послужила неисправность проводки
Новости Красноярска: На правобережье сбили подростка на самокате

На правобережье сбили подростка на самокате

13 Октября 2020 г.
Ребенок получил травмы
Новости Красноярска: Пьяный красноярец врезался в столб и снес ограждения

Пьяный красноярец врезался в столб и снес ограждения

13 Октября 2020 г.
ДТП произошло на Мичурина
Новости Красноярска: В Заозерном столкнулись автобус и ВАЗ-2106

В Заозерном столкнулись автобус и ВАЗ-2106

13 Октября 2020 г.
Происшествие закончилось трагедией
Новости компаний
09/10
Почта России предлагает красноярским компаниям упрощенный способ отправки и получения писем
07/10
Готовь лыжи летом, а интернет в начале сезона
07/10
«Большая перемена» для красноярских педагогов
05/10
Повышая стандарты сервиса: на Предмостной открылся дополнительный офис Газпромбанка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На месте строительства самого северного моста через Енисей нашли артефакты эпохи неолита и средневековья

На месте строительства самого северного моста через Енисей нашли артефакты эпохи неолита и средневековья

13 Октября 2020 г.
Это подтверждает, что на территории края был центр древней цивилизации
Новости Красноярска: Красноярцам показали все еще работающий полигон «Шинник»

Красноярцам показали все еще работающий полигон «Шинник»

13 Октября 2020 г.
Грузовики с мусором игнорируют сортировочный завод
Новости Красноярска: В 59 школах Красноярска обнаружен коронавирус

В 59 школах Красноярска обнаружен коронавирус

14 Октября 2020 г.
На карантин отправлены 142 класса
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru