На правом берегу в пожаре погибла женщина

12 октября в ночные часы в доме в Ленинском районе краевого центра случился пожар.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Красноярскому краю, во время прибытия спасателей на место происшествия было обнаружено незначительное задымление и пожар в одной из квартир. Пожарным пришлось вскрывать металлическую входную дверь и во время тушения огня они обнаружили женщину без признаков жизни.

По версии пожарных причиной пожара послужила неисправность проводки. Со стихией боролись 13 человек и 4 единицы специальной техники.

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю