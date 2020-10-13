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На правом берегу в пожаре погибла женщина

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Красноярск
18:30 13 Октября 2020
происшествия, происшествие, пожар, мчс, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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12 октября в ночные часы в доме в Ленинском районе краевого центра случился пожар.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Красноярскому краю, во время прибытия спасателей на место происшествия было обнаружено незначительное задымление и пожар в одной из квартир. Пожарным пришлось вскрывать металлическую входную дверь и во время тушения огня они обнаружили женщину без признаков жизни.

По версии пожарных причиной пожара послужила неисправность проводки. Со стихией боролись 13 человек и 4 единицы специальной техники.

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

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