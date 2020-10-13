На правобережье сбили подростка на самокате

В Свердловском районе краевого центра автомобиль марки Volswagen сбил проезжающего мимо 14-летнего подростка на самокате. Инцидент произошел на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий».

В ГИБДД рассказали, что юноша торопился на прогулку в микрорайон «Южный берег» и переезжал дорогу в неположенном месте. Ребенок получил травмы.

Второй инцидент случился на левом берегу, в микрорайоне «Солнечный». Две девочки направлялись в продуктовый магазин и приняли решение перейти дорогу в неположенном месте. В момент перехода на 13-летнего ребенка совершил наезд водитель автомобиля ВАЗ. В результате пострадавшая получила серьезные травмы.

Стоит отметить, что в обоих случаях пешеходные переходы были расположены в непосредственной близости от места происшествия.

В Госавтоинспекции просят красноярских родителей еще раз напомнить детям правила дорожного движения, особенно накануне осенних каникул.

Фото: gibdd24