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На правобережье сбили подростка на самокате

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Красноярск
17:00 13 Октября 2020
происшествия, красноярск, дтп, травма, пешеходы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Свердловском районе краевого центра автомобиль марки Volswagen сбил проезжающего мимо 14-летнего подростка на самокате. Инцидент произошел на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий».

В ГИБДД рассказали, что юноша торопился на прогулку в микрорайон «Южный берег» и переезжал дорогу в неположенном месте. Ребенок получил травмы.

На правобережье сбили подростка на самокате

Второй инцидент случился на левом берегу, в микрорайоне «Солнечный». Две девочки направлялись в продуктовый магазин и приняли решение перейти дорогу в неположенном месте. В момент перехода на 13-летнего ребенка совершил наезд водитель автомобиля ВАЗ. В результате пострадавшая получила серьезные травмы.

На правобережье сбили подростка на самокате

Стоит отметить, что в обоих случаях пешеходные переходы были расположены в непосредственной близости от места происшествия.

В Госавтоинспекции просят красноярских родителей еще раз напомнить детям правила дорожного движения, особенно накануне осенних каникул.

Фото: gibdd24

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