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В краевом центре пресекли работу подпольных казино

Главная Происшествия
Красноярск
10:51 13 Октября 2020
экономические преступления, преступник, преступление, полиция, фсб, силовые структуры, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске силовые структуры провели совместную спецоперацию по пресечению деятельности подпольных казино.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю в спецоперации участвовали полицейские из управления экономической безопасности, оперативники ФСБ и бойцы Росгвардии. Обыски были проведены в четырех подпольных казино в Октябрьском, Центральном и Советском районах краевого центра.

В ходе оперативных мероприятий стражи порядка выяснили, что злоумышленники предоставляли услуги казино через залы игровых автоматов, организовывали игры в покер. К играм допускались исключительно постоянные клиенты, а адреса проведения игр регулярно менялись.

«В результате в подпольных казино изъяты 259 игровых аппаратов, 6 покерных столов, 2 рулетки, наборы покерных карт (фишки), 9,1 млн руб, 11 банковских карт, 52 сотовых телефона, 50 флешкарт памяти, ноутбуки и другие средства оргтехники (всего 22 единицы), с помощью которых осуществлялась организация и проведение азартных игр, документация учета затрат и доходов, документация учета затрат и доходов», - рассказали в пресс-службе ведомства.

По всем собранным материалам было возбуждено уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса – «Организация преступного сообщества» и «Незаконное проведение азартных игр».

Фото: МВД по Красноярскому краю

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