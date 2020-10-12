Жителя Красноярска осудили за убийство знакомого

Краевой суд приговорил 39-летнего красноярца за убийство, кражу денег и автомобиля убитого.

Происшествие случилось в августе 2019 года в микрорайоне Солнечный. Подозреваемый убил 21-летнего молодого человека с помощью ножа, после чего забрал 50 тысяч рублей и угнал автомобиль убитого.

Во время суда убийца признал свою вину, но не признался в планировании преступления, заявив, что был вынужден обороняться. Следователи проверили версию, подтверждения она не нашла.

В суде было доказано, что обвиняемый заранее спланировал преступление, назначив погибшему встречу в безлюдном месте. Также, судмедэкспертами было установлено, что удары ножом были нанесены в область сердца, что подтвердило наличие умысла у убийцы.

В краевой прокуратуре рассказали, что краевой суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил, на его обжалование есть 10 дней.