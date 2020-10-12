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На Декабристов водитель наехал на пешехода

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Красноярск
15:30 12 Октября 2020
авария, дтп, пешеходы, чп, гибдд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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В Красноярске на пересечении улиц Бограда и Декабристов в 08:30 утра произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Информация об этом появилась в социальных сетях, в группе «ЧП Красноярск».

На записи с камер видеонаблюдения видно, как автомобиль марки Nissan проезжает нерегулируемый пешеходный переход и наезжает на ноги девушке, которая в этот момент переходила по «зебре». Пешеход осталась стоять на месте, а водитель вышел из автомобиля, отнес девушку в машину и затем уехал

Видео инцидента доступно по ссылке.

После визита в больницу участники происшествия вернулись на место ДТП и вызвали дорожных полицейских, которым предстоит изучить все обстоятельства произошедшего и определить виновника.  

Фото: скриншот "ЧП Красноярск"

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