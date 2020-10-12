На севере Красноярского края задержали убийцу

Сотрудникам уголовного розыска удалось задержать предполагаемого убийцу молодого человека.

В субботу, 10 октября, в дежурную часть полиции поступило сообщение от и.о. главы поселка Волочанка, о том, что на территории населенного пункта совершено тяжкое преступление. На место оперативно вылетел врио начальника отдела полиции по Таймырскому району Денис Дружинин вместе со следственно-оперативной группой. Им удалось быстро установить личность убитого. Им оказался житель поселка 1995 года рождения.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли подозреваемого. 36-летний ранее знакомый убитого молодого человека был задержан и доставлен в отдел полиции Дудинки.

Далее стражам порядка удалось узнать, что мужчины совместно употребляли спиртное, после чего между ними произошла ссора. В ходе конфликта 36-летний житель посёлка выстрелил из охотничьего гладкоствольного оружия в голову своему 25-летнему знакомому. Потерпевший скончался на месте происшествия.

На месте происшествия полицейские изъяли 2 охотничьих ручья – нарезное и гладкоствольное.

Сейчас подозреваемый находится под стражей.