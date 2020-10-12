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Под Красноярском произошло ДТП со смертельным исходом

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Красноярск
10:35 12 Октября 2020
происшествия, авария, гибель, гибдд, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Вчера вечером около поселка Кедровый случилось жуткое дорожно-транспортное происшествие с участием грузового и легкового автомобилей.

Как рассказали Sibnovosti.ru в пресс-службе дорожной полиции, инцидент случился около 19:00. По данным ГИБДД, 55-летний водитель Renault Duster ехал из Красноярска в сторону Ачинска и выехал на встречную полосу движения, где продолжал движение грузовой автомобиль Scania с полуприцепом.

В результате столкновения легковой автомобиль загорелся, водитель и пассажир скончались на месте происшествия. В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства происшествия.

Напомним, на прошлой неделе Sibnovosti.ru рассказывали о смертельных авариях в Бирилюсском районе и под Канском. В первом случае погибло 3 человека, включая несовершеннолетнего ребенка, во втором 2 человека соответственно.

 

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