На «Приангарском ЛПК» проходят обыски после разлива дизтоплива в Ангару

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело после разлива дизтоплива в Ангару.

На «Приангарском ЛПК» проходят обыски, следователи допрашивают руководителей предприятия и членов судовой команды, а также проводят осмотры на месте ЧП.

Напомним, в 200 километрах от Кодинска при движении транспортировочной баржи «Приангарского ЛПК» по Ангаре из цистерны, которая находилась на борту, в реку вылилось дизтопливо. Это произошло из-за износа емкости.

Была создана угроза окружающей среде и здоровью людей. Позже Роспотребнадзор сообщил, что последствия разлива нефтепродуктов не представляют опасности для жизни и здоровья населения.