12 октября
Красноярск
погода -6 °C
77.03
 
€ 90.72
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На «Приангарском ЛПК» проходят обыски после разлива дизтоплива в Ангару

Главная Происшествия
Красноярск
09:00 12 Октября 2020
экология, уголовное, красноярск, природа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело после разлива дизтоплива в Ангару.

На «Приангарском ЛПК» проходят обыски, следователи допрашивают руководителей предприятия и членов судовой команды, а также проводят осмотры на месте ЧП.

Напомним, в 200 километрах от Кодинска при движении транспортировочной баржи «Приангарского ЛПК» по Ангаре из цистерны, которая находилась на борту, в реку вылилось дизтопливо. Это произошло из-за износа емкости.

Была создана угроза окружающей среде и здоровью людей. Позже Роспотребнадзор сообщил, что последствия разлива нефтепродуктов не представляют опасности для жизни и здоровья населения.

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Лодки с шестью людьми перевернулись на Красноярском водохранилище

Лодки с шестью людьми перевернулись на Красноярском водохранилище

11 Октября 2020 г.
ЧП произошло в районе залива Каменка.
Новости Красноярска: Ранним утром в Ачинске произошел пожар в торговом центре

Ранним утром в Ачинске произошел пожар в торговом центре

9 Октября 2020 г.
Пострадавших не было
Новости Красноярска: Полицейские задержали подозреваемого в разбое

Полицейские задержали подозреваемого в разбое

9 Октября 2020 г.
Ранее судимый мужчина подозревается в разбойном нападении на салон сотовой связи
Новости Красноярска: В Канском районе произошло страшное ДТП

В Канском районе произошло страшное ДТП

8 Октября 2020 г.
Трагедия унесла жизни 2 человек
Новости Красноярска: На Грунтовой обнаружен труп человека

На Грунтовой обнаружен труп человека

8 Октября 2020 г.
Тело лежало давно
Новости Красноярска: Взрослое отделение глазного центра закрыто на карантин из-за COVID-19

Взрослое отделение глазного центра закрыто на карантин из-за COVID-19

8 Октября 2020 г.
Все плановые госпитализации отменены
Новости компаний
09/10
Почта России предлагает красноярским компаниям упрощенный способ отправки и получения писем
07/10
Готовь лыжи летом, а интернет в начале сезона
07/10
«Большая перемена» для красноярских педагогов
05/10
Повышая стандарты сервиса: на Предмостной открылся дополнительный офис Газпромбанка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: «Сокол» открывает серию домашних матчей

«Сокол» открывает серию домашних матчей

12 Октября 2020 г.
Сегодня игра с фарм-клубом московского ЦСКА – командой «Звезда»
Новости Красноярска: На острове Татышев установят новые фонари

На острове Татышев установят новые фонари

12 Октября 2020 г.
На монтаж освещения выделят 13 млн рублей
Новости Красноярска: Прокуратура Красноярского края проводит проверку после разлива нефтепродуктов в Ангару

Прокуратура Красноярского края проводит проверку после разлива нефтепродуктов в Ангару

10 Октября 2020 г.
Прокуратура Красноярского края проводит проверку после разлива нефтепродуктов в реку Ангару в Кежемском районе края
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru