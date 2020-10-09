Полицейские задержали подозреваемого в разбое

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №10 задержали молодого человека, которого подозревают в нападении на салон сотовой связи в Советском районе.

Ранее в отдел полиции поступило сообщение, что из магазина было похищено несколько дорогостоящих смартфонов. На место преступления была направлена оперативная группа сотрудников, которые установили, что в салон связи зашел мужчина в медицинской маске и попросил продемонстрировать несколько мобильных телефонов. После чего, как продавец открыла витрину, подозреваемый угрожая ножом увел девушку в подсобное помещение, надев на нее наручники и связал скотчем. Затем забрал семь телефонов на сумму почти 300 тысяч рублей.

Полицейские установили личность предполагаемого преступника и его местонахождения, он был арестован. Им оказался 28-летний ранее судимый ачинец, который скрывался у своих знакомых в Бородино.

К моменту своего ареста злоумышленник успел продать похищенную технику. Полицейские установили, куда задержанный сбыл телефоны и изъяли их.

Следователями возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.