9 октября
Красноярск
погода 0 °C
77.92
 
€ 91.7
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Полицейские задержали подозреваемого в разбое

Главная Происшествия
Красноярск
12:30 9 Октября 2020
преступник, преступление, разбойник, криминал
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №10 задержали молодого человека, которого подозревают в нападении на салон сотовой связи в Советском районе.

Ранее в отдел полиции поступило сообщение, что из магазина было похищено несколько дорогостоящих смартфонов. На место преступления была направлена оперативная группа сотрудников, которые установили, что в салон связи зашел мужчина в медицинской маске и попросил продемонстрировать несколько мобильных телефонов. После чего, как продавец открыла витрину, подозреваемый угрожая ножом увел девушку в подсобное помещение, надев на нее наручники и связал скотчем. Затем забрал семь телефонов на сумму почти 300 тысяч рублей.

Полицейские установили личность предполагаемого преступника и его местонахождения, он был арестован. Им оказался 28-летний ранее судимый ачинец, который скрывался у своих знакомых в Бородино.

К моменту своего ареста злоумышленник успел продать похищенную технику. Полицейские установили, куда задержанный сбыл телефоны и изъяли их.

Следователями возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Ранним утром в Ачинске произошел пожар в торговом центре

Ранним утром в Ачинске произошел пожар в торговом центре

9 Октября 2020 г.
Пострадавших не было
Новости Красноярска: В Канском районе произошло страшное ДТП

В Канском районе произошло страшное ДТП

8 Октября 2020 г.
Трагедия унесла жизни 2 человек
Новости Красноярска: На Грунтовой обнаружен труп человека

На Грунтовой обнаружен труп человека

8 Октября 2020 г.
Тело лежало давно
Новости Красноярска: Взрослое отделение глазного центра закрыто на карантин из-за COVID-19

Взрослое отделение глазного центра закрыто на карантин из-за COVID-19

8 Октября 2020 г.
Все плановые госпитализации отменены
Новости Красноярска: Жителя Красноярского края осудили за убийство знакомого

Жителя Красноярского края осудили за убийство знакомого

7 Октября 2020 г.
Мужчина проведет за решеткой 9 лет
Новости Красноярска: На территории Бирилюсского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие

На территории Бирилюсского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие

7 Октября 2020 г.
Инцидент случился вчера вечером
Новости компаний
09/10
Почта России предлагает красноярским компаниям упрощенный способ отправки и получения писем
07/10
Готовь лыжи летом, а интернет в начале сезона
07/10
«Большая перемена» для красноярских педагогов
05/10
Повышая стандарты сервиса: на Предмостной открылся дополнительный офис Газпромбанка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Бесплатная экскурсия по Историческому кварталу Красноярска состоится в выходные

Бесплатная экскурсия по Историческому кварталу Красноярска состоится в выходные

9 Октября 2020 г.
Авторы подготовили интригующие факты про старинные здания
Новости Красноярска: В федеральном минздраве россиянам рекомендовали провести выходные дома

В федеральном минздраве россиянам рекомендовали провести выходные дома

9 Октября 2020 г.
Призыв связан с растущим количеством заболевших коронавирусом
Новости Красноярска: В Красноярском крае будет усилен контроль за таксистами

В Красноярском крае будет усилен контроль за таксистами

9 Октября 2020 г.
Власти региона предпринимают попытки борьбы с лихачами
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru