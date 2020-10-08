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В Канском районе произошло страшное ДТП

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Красноярск
15:00 8 Октября 2020
авария, дтп, смерть, канск, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Канском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли 2 человека.

Как сообщили в Госавтоинспекции, трагедия случилась сегодня на 1030 километре региональной трассы Р-255 «Сибирь». 22-летний водитель, который управлял легковым автомобилем «Лада Приора», двигался из Канска в Красноярск и выехал на встречную полосу движения, после чего столкнулся с грузовым автомобилем «MAN». Грузовик съехал с проезжей части.

В результате столкновения водитель и 26-летний пассажир легкового автомобиля погибли на месте происшествия, еще два пассажира получили травмы различной степени тяжести. Они были экстренно госпитализированы.

В настоящее время на месте происшествия работают дорожные полицейские и организовано реверсивное движение.

Видео с место трагедии можно посмотреть по ссылке.

Фото: скриншот видео ГИБДД

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