В Канском районе произошло страшное ДТП

В Канском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли 2 человека.

Как сообщили в Госавтоинспекции, трагедия случилась сегодня на 1030 километре региональной трассы Р-255 «Сибирь». 22-летний водитель, который управлял легковым автомобилем «Лада Приора», двигался из Канска в Красноярск и выехал на встречную полосу движения, после чего столкнулся с грузовым автомобилем «MAN». Грузовик съехал с проезжей части.

В результате столкновения водитель и 26-летний пассажир легкового автомобиля погибли на месте происшествия, еще два пассажира получили травмы различной степени тяжести. Они были экстренно госпитализированы.

В настоящее время на месте происшествия работают дорожные полицейские и организовано реверсивное движение.

Видео с место трагедии можно посмотреть по ссылке.

Фото: скриншот видео ГИБДД