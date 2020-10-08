Взрослое отделение глазного центра закрыто на карантин из-за COVID-19

Отделение взрослого круглосуточного стационара краевой офтальмологической больницы переносит сроки плановых госпитализаций. В глазном центре выявлен пациент с COVID-19. Отделение закрывают на санобработку, а у персонала и соседей больного по палате берут тесты на коронавирус. Заболевшего пациента перевели на лечение в инфекционный госпиталь.

Остальные подразделения больницы: детский и взрослый травмпункты, детское отделение, дневные стационары продолжают работу.

«Пациентам при наличии показаний будет предложено лечение в дневном стационаре. Тех пациентов, которым показана госпитализация во взрослый круглосуточный стационар, администрация информирует о переносе даты на последнюю неделю октября и ноябрь месяц», – сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

Напомню, что в апреле в глазном центре COVID-19 заразились 89 пациентов и врачей, один из инфицированных умер.

фото: Минздрав