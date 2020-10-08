8 октября
Красноярск
погода +2 °C
78.09
 
€ 91.81
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Взрослое отделение глазного центра закрыто на карантин из-за COVID-19

Главная Происшествия
Красноярск
09:26 8 Октября 2020
эпидемия, больница, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Отделение взрослого круглосуточного стационара краевой офтальмологической больницы переносит сроки плановых госпитализаций. В глазном центре выявлен пациент с COVID-19. Отделение закрывают на санобработку, а у персонала и соседей больного по палате берут тесты на коронавирус. Заболевшего пациента перевели на лечение в инфекционный госпиталь.

Остальные подразделения больницы: детский и взрослый травмпункты, детское отделение, дневные стационары продолжают работу.

«Пациентам при наличии показаний будет предложено лечение в дневном стационаре. Тех пациентов, которым показана госпитализация во взрослый круглосуточный стационар, администрация информирует о переносе даты на последнюю неделю октября и ноябрь месяц», – сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

Напомню, что в апреле в глазном центре COVID-19 заразились 89 пациентов и врачей, один из инфицированных умер.

 

фото: Минздрав

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Канском районе произошло страшное ДТП

В Канском районе произошло страшное ДТП

8 Октября 2020 г.
Трагедия унесла жизни 2 человек
Новости Красноярска: На Грунтовой обнаружен труп человека

На Грунтовой обнаружен труп человека

8 Октября 2020 г.
Тело лежало давно
Новости Красноярска: Жителя Красноярского края осудили за убийство знакомого

Жителя Красноярского края осудили за убийство знакомого

7 Октября 2020 г.
Мужчина проведет за решеткой 9 лет
Новости Красноярска: На территории Бирилюсского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие

На территории Бирилюсского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие

7 Октября 2020 г.
Инцидент случился вчера вечером
Новости Красноярска: Врач женского баскетбольного «Енисея» оказал экстренную помощь пассажирке самолета

Врач женского баскетбольного «Енисея» оказал экстренную помощь пассажирке самолета

7 Октября 2020 г.
Экипаж планировал вынужденную посадку
Новости Красноярска: На загородной трассе случилось смертельное ДТП

На загородной трассе случилось смертельное ДТП

6 Октября 2020 г.
От столкновения водитель легкового автомобиля скончался на месте
Новости компаний
07/10
Готовь лыжи летом, а интернет в начале сезона
07/10
«Большая перемена» для красноярских педагогов
05/10
Повышая стандарты сервиса: на Предмостной открылся дополнительный офис Газпромбанка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярские врачи начали прививаться от СOVID-19

Красноярские врачи начали прививаться от СOVID-19

8 Октября 2020 г.
Вакцины ввели врачам, которые работают в «красной зоне»
Новости Красноярска: В регионе 167 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

В регионе 167 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

8 Октября 2020 г.
За все время зафиксировано 21 049 подтвержденных диагноза
Новости Красноярска: Росводресурсы установили новые режимы работы Богучанской ГЭС

Росводресурсы установили новые режимы работы Богучанской ГЭС

8 Октября 2020 г.
Среднесуточные сбросные расходы увеличены до 3000-3400 кубометров в секунду
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru