Жителя Красноярского края осудили за убийство знакомого

Жителя Курагинского района Красноярского края осудили на 9 лет лишения свободы за убийство своего знакомого.

Как рассказали в Следственном комитете по Красноярскому краю и Республике Хакасия уголовное дело против подозреваемого было возбуждено по двум статьям УК РФ – «Убийство» и «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

По данным следователей, 29 февраля текущего года осужденный и 60 потерпевший вместе приехали из поселка Курагино в Аскизский район Хакасии в гости к сестре убитого. Во время совместного употребления спиртных напитков между мужчина случился конфликт, после чего они вышли на улицу и между ними случилась драка. Осужденный нанес несколько ударов по голове и телу, затем взял полено и ударил потерпевшего по голове. Смерть мужчины наступила на месте драки из-за закрытой черепно-мозговой травмы.