На территории Бирилюсского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие

6 октября на 14 километре автомобильной трассы Ачинск – Бирилюссы случилось дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Инцидент случился около 18:35.

Как рассказали в ГИБДД Красноярского края, водитель автомобиля марки «Honda Civic» не справился с управлением и допустил столкновение с диким животным. По данным дорожных полицейских это был лось. В результате столкновения погибли двое мужчин на месте происшествия – водитель и пассажир автомобиля. Ребенок, который также находился в автомобиле получил различные степени тяжести, был оперативно доставлен в детское отделение ачинской больницы.

Ранее Sibnovosti.ru рассказывали о рекомендации от ГИБДД о необходимости срочно заменить летнюю резину на зимнюю, а также о важности соблюдения скоростного режима в период резкого похолодания.

Фото: vk.com/gibdd24