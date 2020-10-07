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На территории Бирилюсского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие

Главная Происшествия
Красноярск
11:00 7 Октября 2020
авария, дтп, смерть, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
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6 октября на 14 километре автомобильной трассы Ачинск – Бирилюссы случилось дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Инцидент случился около 18:35.

Как рассказали в ГИБДД Красноярского края, водитель автомобиля марки «Honda Civic» не справился с управлением и допустил столкновение с диким животным. По данным дорожных полицейских это был лось. В результате столкновения погибли двое мужчин на месте происшествия – водитель и пассажир автомобиля. Ребенок, который также находился в автомобиле получил различные степени тяжести, был оперативно доставлен в детское отделение ачинской больницы.

Ранее Sibnovosti.ru рассказывали о рекомендации от ГИБДД о необходимости срочно заменить летнюю резину на зимнюю, а также о важности соблюдения скоростного режима в период резкого похолодания. 

Фото: vk.com/gibdd24

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