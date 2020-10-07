Врач женского баскетбольного «Енисея» оказал экстренную помощь пассажирке самолета

Врач женской баскетбольной команды «Енисей» Александр Шундеев оказал экстренную помощь пассажирке самолета. Вместе со спортсменками медик летел в Москву на игру с московским МБА в рамках Чемпионата России.

Во время рейса одна из пассажирок почувствовала острую боль в животе. Экипаж планировал экстренную посадку, но врач на борту смог облегчить состояние женщины. Самолет благополучно приземлился в столичном аэропорту.

В пресс-службе красноярской команды сообщают о 30-летнем опыте работы Александра Шундеева спортивным врачом, в женской баскетбольной команде «Енисей» он с 2004 года.

Напомним, на прошлой неделе красноярские медики спасли пассажирку рейса Москва-Симферополь, которая потеряла сознание во время полета. Доктора стабилизировали давление пациентки, ввели препараты для дезинтоксикации и восстановления водного баланса, успокоили женщину. Она проспала до конца полета, а медики наблюдали за ее состоянием.

фото: страница Александра Шундеева в ВК



