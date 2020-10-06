Мотоциклисты нарушали природоохранный режим на Торгашинском хребте

В Красноярске нашли нарушителей природоохранного режима на заповедной территории Торгашинского хребта. Госинспекторы провели рейды на «Столбах», «Черной сопке» и «Базаихском разрезе».

На «Черной сопке» катались мотоциклисты и водители багги. Теперь им грозят штрафы до четырех тысяч рублей.

В Минэкологии подчеркивают, движение и стоянка механических транспортных средств вне существующих дорог и специально оборудованных площадок на заповедной территории запрещены.