Мотоциклисты нарушали природоохранный режим на Торгашинском хребте

В Красноярске нашли нарушителей природоохранного режима на заповедной территории Торгашинского хребта. Госинспекторы провели рейды на «Столбах», «Черной сопке» и «Базаихском разрезе».
На «Черной сопке» катались мотоциклисты и водители багги. Теперь им грозят штрафы до четырех тысяч рублей.
В Минэкологии подчеркивают, движение и стоянка механических транспортных средств вне существующих дорог и специально оборудованных площадок на заповедной территории запрещены.
«В отношении граждан составлены протоколы об административном правонарушении. В ходе рейдов сотрудники природоохранных учреждений рассказывали встречавшимся по пути посетителям о режимах охраны заповедных территорий. О роли ООПТ в сохранении биологического разнообразия узнали более 100 туристов и отдыхающих Торгашинского хребта», - сообщили в пресс-службе министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края.