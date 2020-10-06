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Мотоциклисты нарушали природоохранный режим на Торгашинском хребте

Главная Происшествия
Красноярск
10:27 6 Октября 2020
нарушения, штрафы, мотоциклы, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске нашли нарушителей природоохранного режима на заповедной территории Торгашинского хребта. Госинспекторы провели рейды на «Столбах», «Черной сопке» и «Базаихском разрезе».

На «Черной сопке» катались мотоциклисты и водители багги. Теперь им грозят штрафы до четырех тысяч рублей.

В Минэкологии подчеркивают, движение и стоянка механических транспортных средств вне существующих дорог и специально оборудованных площадок на заповедной территории запрещены.

«В отношении граждан составлены протоколы об административном правонарушении. В ходе рейдов сотрудники природоохранных учреждений рассказывали встречавшимся по пути посетителям о режимах охраны заповедных территорий. О роли ООПТ в сохранении биологического разнообразия узнали более 100 туристов и отдыхающих Торгашинского хребта», - сообщили в пресс-службе министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края.
 

 

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