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Школа №150 в Красноярске переходит на дистанционное обучение

Главная Происшествия
Красноярск
10:01 6 Октября 2020
школа, эпидемия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Ученики школы №150 на ул. Алексеева переведены на дистанционное обучение. В конце сентября школьников отправили на досрочные каникулы из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в образовательном учреждении.

Внеплановый отдых должен был продлиться до 7 октября. Однако уже решено, что после окончания каникул детей переведут на онлайн-учебу как минимум на две недели.

Радио «Красноярск-Главный» со ссылкой на собственные источники сообщает, что одна из учителей школы №150 скончалась от коронавируса. В управлении образования ситуацию не комментируют.

Напомним, что на досрочных каникулах сейчас ученики лицея №7 и гимназии №13. Они должны вернуться к учебе после 7 октября.

 

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