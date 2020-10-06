Школа №150 в Красноярске переходит на дистанционное обучение

Ученики школы №150 на ул. Алексеева переведены на дистанционное обучение. В конце сентября школьников отправили на досрочные каникулы из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в образовательном учреждении.

Внеплановый отдых должен был продлиться до 7 октября. Однако уже решено, что после окончания каникул детей переведут на онлайн-учебу как минимум на две недели.

Радио «Красноярск-Главный» со ссылкой на собственные источники сообщает, что одна из учителей школы №150 скончалась от коронавируса. В управлении образования ситуацию не комментируют.

Напомним, что на досрочных каникулах сейчас ученики лицея №7 и гимназии №13. Они должны вернуться к учебе после 7 октября.



