Глава Кедрового признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения

Емельяновский районный суд вынес приговор 34-летнему главе поселка Кедровый. Он признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения. В 2018 году чиновник фиктивно устроил своего знакомого на должность водителя. Предварительно мужчины договорились, что глава сам будет ездить на служебном автомобиле. Подсудимый заполнял путевые листы и регулярно получал на свой личный банковский счет зарплату фиктивно трудоустроенного приятеля.

«В целях возмещения материального ущерба бюджету муниципального образования в ходе следствия на имущество обвиняемого наложен арест, равный размеру причиненного вреда», - сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Суд приговорил главу Кедрового к трем годам лишения свободы условно. При этом в течение двух лет он не сможет занимать ряд должностей на государственной службе и в органах местного самоуправления.