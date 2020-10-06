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Глава Кедрового признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения

Главная Происшествия
Красноярск
08:31 6 Октября 2020
суд, мошенничество, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Емельяновский районный суд вынес приговор 34-летнему главе поселка Кедровый. Он признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения. В 2018 году чиновник фиктивно устроил своего знакомого на должность водителя. Предварительно мужчины договорились, что глава сам будет ездить на служебном автомобиле. Подсудимый заполнял путевые листы и регулярно получал на свой личный банковский счет зарплату фиктивно трудоустроенного приятеля.

«В целях возмещения материального ущерба бюджету муниципального образования в ходе следствия на имущество обвиняемого наложен арест, равный размеру причиненного вреда», - сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Суд приговорил главу Кедрового к трем годам лишения свободы условно. При этом в течение двух лет он не сможет занимать ряд должностей на государственной службе и в органах местного самоуправления.

 

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