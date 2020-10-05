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Жителя краевого центра будет судить за избиение сотрудника скорой помощи

Главная Происшествия
Красноярск
14:30 5 Октября 2020
скорая, происшествия, драка, криминал
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Полицейские завершили расследование уголовного дела и направили его в суд Советского района для рассмотрения по существу. В июне 2020 года 31-летний житель краевого центра нанес побои работнику скорой медицинской помощи.

Тогда по вызову бригада медиков приехала к женщине, которая жаловалась на боли в  спине. После того, как женщине была оказана помощь, ее 31-летний сожитель напал на женщину-фельдшера в коридоре своей квартиры. Он нанес потерпевшей несколько ударов ногами и руками.

На мужчину было заведено уголовное дело по 116 статье Уголовного кодекса Российской Федерации («Побои»). Ему грозит исправительные работы или обязательные работы сроком до 360 часов, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы также сроком до 2 лет. В настоящее время уголовное дело передано в суд Советского района Красноярска. 

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