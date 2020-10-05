На прошлой неделе пожарные Красноярского края потушили 120 пожаров

В период с 28 сентября по 4 октября пожарно-спасательные отряды региона совершили 996 выездов. Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Красноярскому краю, 120 из них были выезды на пожары. К тушению огня было привлечено 879 человек и 275 единиц специальной техники. При возгораниях было спасено 80 человек.

Кроме того, к тушению11 раз привлекалась добровольцы.

Также на минувшей неделе сотрудники спасательных подразделений 9 раз принимали участие в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, а также спасли 7 жителей Красноярского края.

Помимо этого, в пресс-службе сообщили, что поисково-спасательные формирования совершили 29 выездов, помощь оказывалась в 8 случаях, спасено 5 человек.