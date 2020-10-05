В Абанском районе произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя мотоблока

Дорожные полицейские Абанского района выясняют обстоятельства дорожного инцидента в котором пострадал несовершеннолетний.

Так, накануне, на 63 километре автодороги "Канск-Абан-Богучаны" произошло столкновение мотокультиватора «BR-75», за рулем которого был 17-летний подросток, и легкового автомобиля «Hyndai Tuscon».

Как рассказали в ГИБДД по Красноярскому краю, 17-летний житель поселка Абан решил прокатиться на мотоблоке, который принадлежит его родителям. На транспорте отсутствовали световые приборы, катафоты, а на одежде юноши не было световозвращающих элементов. В это же время со стороны Канска в направлении поселка Богучаны двигался автомобиль «Hyndai Tuscon». Из-за отсутствия необходимых опознавательных световых приборов и «ярких» элементов на одежде водителя мотоблока, водитель легкового автомобиля не заметил впереди идущее транспортное средство и допустил столкновение. В результате инцидента молодой человек, управляющий мотоблоком, был доставлен в больницу с ссадинами и ушибами.

Сотрудники полиции составили административный протокол в отношении подростка по части 2 статьи 12.30 КоАП РФ. Сейчас ему грозит штраф в размере 1000 рублей.

Кроме того, по факту этого происшествия сотрудником ДПС направлена информация в отдел по делам несовершеннолетних для привлечения к ответственности родителей несовершеннолетнего ребенка.

Фото: ГИБДД по Красноярскому краю