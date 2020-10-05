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Водитель такси врезался в фонарный столб по дороге в аэропорт

Главная Происшествия
Красноярск
11:00 5 Октября 2020
авария, дтп, таксист, аэропорт, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня, 5 октября, по дороге в аэропорт Красноярска водитель службы такси не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Информация об этом появилась в социальных сетях, в группе «ЧП Красноярск».

Легковой автомобиль марки Volkswagen Polo после столкновения оказался на газоне кольцевой развязки.

Как рассказали корреспонденту Sibnovosti.ru в ГИБДД Красноярска дорожно-транспортное происшествие случилось около 4 часов утра. Известно, что за рулем был 29-летний мужчина, пассажиров в автомобиле не было. Молодой человек не был пристегнут ремнями безопасности и получил травмы различной степени тяжести, после чего был доставлен в больницу.

Теперь водителю грозит штраф за непристегнутый ремень безопасности, а также повреждение дорожного имущества.

Фото: "ЧП Красноярск"

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