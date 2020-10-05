Минэкологии провело отбор проб воды после разлива дизтоплива в реке Хатанга

Эксперты Минэкологии провели отбор проб почвы и воды из реки Хатанга после разлива дизтоплива. Экологическое ЧП случилось 27 сентября, когда при перекачке нефти с танкера на склад нефтепродуктов компании «Энергия» произошла разгерметизация трубопровода.

В администрации Таймырского муниципального района сообщили, что на берег вылилось 400 литров горючего, при этом чиновники заверяют, что в воду нефть не попала.

«Специалисты отобрали шесть проб почвы на земельном участке, а также четыре пробы воды в реке Хатанга – выше места разлива, непосредственно в месте попадания нефтепродуктов в водный объект, а также на 500 и 1000 метров ниже по течению», - сообщили в пресс-службе Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Результаты отбора проб почвы и воды будут направлены в прокуратуру. Надзорное ведомство проводит проверку.

Фото: администрация Таймырского муниципального района