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Минэкологии провело отбор проб воды после разлива дизтоплива в реке Хатанга

Главная Происшествия
Красноярск
10:04 5 Октября 2020
нефть, север, экология
Автор: Sibnovosti.ru
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Эксперты Минэкологии провели отбор проб почвы и воды из реки Хатанга после разлива дизтоплива. Экологическое ЧП случилось 27 сентября, когда при перекачке нефти с танкера на склад нефтепродуктов компании «Энергия» произошла разгерметизация трубопровода.

В администрации Таймырского муниципального района сообщили, что на берег вылилось 400 литров горючего, при этом чиновники заверяют, что в воду нефть не попала.

«Специалисты отобрали шесть проб почвы на земельном участке, а также четыре пробы воды в реке Хатанга – выше места разлива, непосредственно в месте попадания нефтепродуктов в водный объект, а также на 500 и 1000 метров ниже по течению», - сообщили в пресс-службе Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Результаты отбора проб почвы и воды будут направлены в прокуратуру. Надзорное ведомство проводит проверку.

 

Фото: администрация Таймырского муниципального района

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