Бывшего замдиректора «КрасКома» обвинили во взятке

Бывшего замдиректора компании «КрасКом» подозревают в коммерческом подкупе в особо крупных размерах. Об этом сообщает ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Как рассказали следователи, бывший топ-менеджер компании предложил одной из коммерческих организаций подключить объект к сетям «КрасКома». за это он попросил два миллиона рублей.

Операцию по задержанию проводили сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю после передачи взяточнику денежных средств. Вину он уже признал и раскаялся. Это стало основанием для того, чтобы не заключать задержанного под стражу. Он находится под домашним арестом.

Следователи полагают, что имели место аналогичные случаи в карьере замдиректора. Сейчас они продолжают расследование.