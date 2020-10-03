3 октября
Красноярск
погода +8 °C
78.09
 
€ 91.58
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Бывшего замдиректора «КрасКома» обвинили во взятке

Главная Происшествия
Красноярск
13:03 3 Октября 2020
красноярск, задержание, взятка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Бывшего замдиректора компании «КрасКом» подозревают в коммерческом подкупе в особо крупных размерах. Об этом сообщает ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Как рассказали следователи, бывший топ-менеджер компании предложил одной из коммерческих организаций подключить объект к сетям «КрасКома». за это он попросил два миллиона рублей.

Операцию по задержанию проводили сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю после передачи взяточнику денежных средств. Вину он уже признал и раскаялся. Это стало основанием для того, чтобы не заключать задержанного под стражу. Он находится под домашним арестом.

Следователи полагают, что имели место аналогичные случаи в карьере замдиректора. Сейчас они продолжают расследование.

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Несуществующие талоны на бензин продала жительница Хакассии отдыхающим на озере Шира железногорцам

Несуществующие талоны на бензин продала жительница Хакассии отдыхающим на озере Шира железногорцам

3 Октября 2020 г.
Ей грозит до пяти лет
Новости Красноярска: У пристройки на ул. Весны произошел взрыв

У пристройки на ул. Весны произошел взрыв

2 Октября 2020 г.
Волной выбило дверь и вылетели оконные рамы.
Новости Красноярска: Железногорец хотел отомстить бывшей супруге и получил 300 часов общественных работ

Железногорец хотел отомстить бывшей супруге и получил 300 часов общественных работ

2 Октября 2020 г.
Он распространял частные сведения
Новости Красноярска: Подросток сбежал из суда в Красноярске после приговора

Подросток сбежал из суда в Красноярске после приговора

2 Октября 2020 г.
Он попытался скрыться через окно
Новости Красноярска: Краевой суд не смягчил меру пресечения бывшему министру Маслодудову

Краевой суд не смягчил меру пресечения бывшему министру Маслодудову

2 Октября 2020 г.
Адвокат просил отправить подзащитного под домашний арест
Новости Красноярска: Красноярский бизнесмен отправится под суд за сокрытие налогов

Красноярский бизнесмен отправится под суд за сокрытие налогов

2 Октября 2020 г.
Он погасил задолженность в 7 млн рублей
Новости компаний
29/09
МТС покажет красноярцам северное сияние над плато Путорана при помощи VR-технологий
25/09
Красноярским старшеклассникам рассказали об искусственном интеллекте
25/09
У Сбербанка новое название – Сбер – и масса новых сервисов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На дорогах края поменяли расположение камер

На дорогах края поменяли расположение камер

1 Октября 2020 г.
Места дислокации определяются каждый месяц
Новости Красноярска: Красноярские врачи в полете спасли пассажирку рейса Москва-Симферополь

Красноярские врачи в полете спасли пассажирку рейса Москва-Симферополь

30 Сентября 2020 г.
Женщина потеряла создание
Новости Красноярска: Железногорец установил приложение и лишился 3 млн рублей

Железногорец установил приложение и лишился 3 млн рублей

30 Сентября 2020 г.
Схема мошенников была стандартной
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru