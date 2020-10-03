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Несуществующие талоны на бензин продала жительница Хакассии отдыхающим на озере Шира железногорцам

Главная Происшествия
Красноярск
12:51 3 Октября 2020
мошенники, топливо и азс, железногорск, хакасия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Несуществующие талоны на бензин продала жительница Хакассии отдыхающим на озере Шира. Как рассказали в краевой полиции, этим летом от действия мошенницы пострадали три жителя Железногорска.

«В конце июня в дежурную часть МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск обратился 35-летний мужчина и его 29-летняя приятельница. Они рассказали, что во время отдыха на озере Шира их обманула малознакомая женщина, причинив ущерб на общую сумму 224 тысячи рублей. Через несколько дней аналогичное заявление поступило в полицию от еще одной жительницы Железногорска, которая лишилась 120 тысяч рублей», - заявили стражи порядка.

Как оказалось, пострадавшие отдыхали на базе отдыха около озера Шира. Там они познакомились с женщиной, которая пообещала продать им талоны на бензин по очень низкой цене. Оставила реквизиты и уехала.

«Вернувшись с отдыха, потерпевшие осуществили несколько денежных переводов, однако обещанных талонов так и не получили, после чего обратились в полицию. Общий ущерб составил чуть больше 340 тысяч рублей», - добавили полицейские.

В итоге мошенницу нашли. Ею оказалась 37-летняя жительница Хакасии, которая более десяти раз привлекалась к уголовной ответственности за кражи и мошенничества. Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы. Дело направлено в суд.

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