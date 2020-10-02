У пристройки на ул. Весны произошел взрыв

В Красноярске на ул. Весны, 9 2 октября около 16:00 произошел взрыв. Об этом сообщили в ГУ МЧС по краю.

По словам очевидцев, ударной волной в здании выбило окна и дверь. На месте работают спасатели и сотрудники Росгвардии.

«На ул. Весны, 9 в пристройке с административными помещениями к жилому, многоэтажному дому произошло происшествие. На место выехали все силовые ведомства и сотрудники МЧС», - пояснили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что пострадавших нет. В здании по этому адресу находится несколько организаций: отдел судебных приставов по Советскому району, суши, магазин одежды, медцентр и юридическая организация.