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У пристройки на ул. Весны произошел взрыв

Главная Происшествия
Красноярск
16:04 2 Октября 2020
происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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В Красноярске на ул. Весны, 9 2 октября около 16:00 произошел взрыв. Об этом сообщили в ГУ МЧС по краю. 

По словам очевидцев, ударной волной в здании выбило окна и дверь. На месте работают спасатели и сотрудники Росгвардии. 

«На ул. Весны, 9 в пристройке с административными помещениями к жилому, многоэтажному дому произошло происшествие. На место выехали все силовые ведомства и сотрудники МЧС», - пояснили в ведомстве. 

В МЧС уточнили, что пострадавших нет. В здании по этому адресу находится несколько организаций: отдел судебных приставов по Советскому району, суши, магазин одежды, медцентр и юридическая организация.

 

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