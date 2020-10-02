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Железногорец хотел отомстить бывшей супруге и получил 300 часов общественных работ

Главная Происшествия
Красноярск
13:27 2 Октября 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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50-летнего жителя Железногорска приговорили к общественным работам за распространение интимных фотографий бывшей супруги. Он должен отработать 300 часов, рассказали в краевой полиции. 

В органы обратилась сама потерпевшая. После развода бывший муж пытался ей отомстить и даже хотел, чтобы женщину уволили. 

«Подозреваемый, желая увольнения своей экс-супруги, принес и оставил ее руководителю интимные фотографии женщины, сделанные им во время брака, которые с его точки зрения должны были иллюстрировать аморальное поведение заявительницы», - пояснили в ведомстве. 

На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия».

Свою вину подсудимый отрицал, однако приговор уже вступил в законную силу. 

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