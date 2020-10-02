Железногорец хотел отомстить бывшей супруге и получил 300 часов общественных работ

50-летнего жителя Железногорска приговорили к общественным работам за распространение интимных фотографий бывшей супруги. Он должен отработать 300 часов, рассказали в краевой полиции.

В органы обратилась сама потерпевшая. После развода бывший муж пытался ей отомстить и даже хотел, чтобы женщину уволили.

«Подозреваемый, желая увольнения своей экс-супруги, принес и оставил ее руководителю интимные фотографии женщины, сделанные им во время брака, которые с его точки зрения должны были иллюстрировать аморальное поведение заявительницы», - пояснили в ведомстве.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия».

Свою вину подсудимый отрицал, однако приговор уже вступил в законную силу.