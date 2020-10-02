Подросток сбежал из суда в Красноярске после приговора

В Октябрьском районном суде подросток после оглашения приговора за незаконное хранение наркотических средств сбежал от приставов. Он скрылся через окно. Информацию об этом журналистам подтвердили в полиции и краевом суде.

Суд настоял на том, чтобы поместить школьника в центр временного содержания на девять месяцев, однако после оглашения приговора он сбежал от приставов через окно соседнего с залом помещения.

Отмечается, что подросток ранее уже привлекался к ответственности за такое же преступление. 17-летнего парня накануне поймали правоохранители в поселке Емельяново.