Краевой суд не смягчил меру пресечения бывшему министру Маслодудову

В пятницу, 2 октября, краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу бывшего министра лесного хозяйства Дмитрия Маслодудова. Адвокат просил смягчить ему меру пресечения, так как подзащитный жаловался на плохое самочувствие, рассказали в пресс-службе высшей инстанции.

Маслодудов должен оставаться под стражей минимум до 17 ноября 2020 года. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

«Адвокат Лисицын просил смягчить меру пресечения, ссылаясь на состояние здоровья Маслодудова, состояние здоровья его ребенка и потерю кормильца в семье. Кроме того, он утверждал о неочевидности показаний свидетелей по данному делу и необоснованности их страхов за свою жизнь. Сам Димитрий Маслодудов просил суд о проявлении гуманизма, высказал мнение об опасении за свою жизнь, в виду состояния своего здоровья, и жизнь своей семьи, а так же о готовности проверки на полиграфе», - пояснили в суде.

Суд не изменил меру пресечения.