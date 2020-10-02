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Краевой суд не смягчил меру пресечения бывшему министру Маслодудову

Главная Происшествия
Красноярск
12:20 2 Октября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В пятницу, 2 октября, краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу бывшего министра лесного хозяйства Дмитрия Маслодудова. Адвокат просил смягчить ему меру пресечения, так как подзащитный жаловался на плохое самочувствие, рассказали в пресс-службе высшей инстанции. 

Маслодудов должен оставаться под стражей минимум до 17 ноября 2020 года. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. 

«Адвокат Лисицын просил смягчить меру пресечения, ссылаясь на состояние здоровья Маслодудова, состояние здоровья его ребенка и потерю кормильца в семье. Кроме того, он утверждал о неочевидности показаний свидетелей по данному делу и необоснованности их страхов за свою жизнь. Сам Димитрий Маслодудов просил суд о проявлении гуманизма, высказал мнение об опасении за свою жизнь, в виду состояния своего здоровья, и жизнь своей семьи, а так же о готовности проверки на полиграфе», - пояснили в суде. 

Суд не изменил меру пресечения. 

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