Красноярский бизнесмен отправится под суд за сокрытие налогов

Красноярского предпринимателя ждет суд - на него завели уголовное дело по статье «сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере». Об этом рассказали в Следкоме.

Расследование коснулось период с 2018 по 2019 годы.

«Зная о наличии у него недоимки по налогам, страховым взносам, а также о том, что на его расчетный счет выставлены поручения налогового органа на списание и перечисление суммы задолженности по налогам, страховым взносам в бюджет, произвел расчеты со своими кредиторами через счета третьих лиц, тем самым скрыл от принудительного взыскания денежные средства в сумме более 7 млн рублей», - пояснили в ведомстве.

Бизнесмен полностью погасил задолженность по налогам и страховым взносам. Следствие ходатайствует о закрытии уголовного дела. Он может отделаться штрафом.