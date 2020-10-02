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Красноярский бизнесмен отправится под суд за сокрытие налогов

Главная Происшествия
Красноярск
11:00 2 Октября 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярского предпринимателя ждет суд - на него завели уголовное дело по статье «сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере». Об этом рассказали в Следкоме. 

Расследование коснулось период с 2018 по 2019 годы. 

«Зная о наличии у него недоимки по налогам, страховым взносам, а также о том, что на его расчетный счет выставлены поручения налогового органа на списание и перечисление суммы задолженности по налогам, страховым взносам в бюджет, произвел расчеты со своими кредиторами через счета третьих лиц, тем самым скрыл от принудительного взыскания денежные средства в сумме более 7 млн рублей», - пояснили в ведомстве. 

Бизнесмен полностью погасил задолженность по налогам и страховым взносам. Следствие ходатайствует о закрытии уголовного дела. Он может отделаться штрафом. 

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