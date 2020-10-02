На Татышев пришли с обысками

Силовики провели обыски в здании Центра реализации социальных проектов в Татышев-парке. Депутат городского Совета Виталий Бондарев в соцсети опубликовал видео, как люди в форме проводят следственные действия на острове.

В ЦРСП информацию о том, что к ним нагрянули силовики подтверждают, но о подробностях визита не распространяются. В силовых структурах также пока не дают комментариев.

Отметим, что Центр реализации социальных проектов был создан в 2017 году. Он является оператором Татышев-парка, ответственным за организацию мероприятий на острове.

Фото: скриншот видео / facebook.com/vitalia.bondarev