Директор частной наркологии «Чистый город» останется под арестом до 15 ноября

Красноярский краевой суд отклонил апелляцию об изменении меры пресечения директору частной наркологической клиники «Чистый город». Женщина останется под стражей как минимум до 15 ноября. Ее обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Установлено, что у клиники не было лицензии на оказание медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара. Кроме того, выявлены нарушения пожарной безопасности, из-за которых персонал не смог своевременно организовать эвакуацию.

Напомним, ночью 17 сентября один из пациентов стал поджигать предметы в палате. В результате пожара погибли четыре человека. Поджигатель задержан. Его обвиняют в убийстве общеопасным способом. Мужчина также находится под арестом.

Фото: краевой суд