Красноярка перевела на счета мошенников почти 4 млн рублей

66-летняя красноярка хотела уберечь свои накопления, но лишилась почти 4 млн рублей. Об этом рассказали в краевой полиции.

На мобильный телефон женщины позвонил «сотрудник банка». Он рассказал, что неизвестные пытаются списать с ее карты все деньги. Женщина испугалась и доверилась мошеннику - она перевела 3,8 млн рублей на «защищенные счета».

«Следователями ОП № 11 МУ МВД России «Красноярское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «мошенничество»», - рассказали в полиции.

Сейчас устанавливаются личности аферистов. Правоохранители не советуют общаться с мошенниками, которые представляются сотрудниками службы безопасности банковских организаций. Лучше перезвонить на настоящий номер банка и выяснить всю информацию там.