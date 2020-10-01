1 октября
Красноярск
погода +5 °C
78.78
 
€ 92.43
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярка перевела на счета мошенников почти 4 млн рублей

Главная Происшествия
Красноярск
13:32 1 Октября 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

66-летняя красноярка хотела уберечь свои накопления, но лишилась почти 4 млн рублей. Об этом рассказали в краевой полиции. 

На мобильный телефон женщины позвонил «сотрудник банка». Он рассказал, что неизвестные пытаются списать с ее карты все деньги. Женщина испугалась и доверилась мошеннику - она перевела 3,8 млн рублей на «защищенные счета». 

«Следователями ОП № 11 МУ МВД России «Красноярское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «мошенничество»», - рассказали в полиции.

Сейчас устанавливаются личности аферистов. Правоохранители не советуют общаться с мошенниками, которые представляются сотрудниками службы безопасности банковских организаций. Лучше перезвонить на настоящий номер банка и выяснить всю информацию там. 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: 16-летняя девушка на мотоцикле получила травмы в ДТП с иномаркой на юге края

16-летняя девушка на мотоцикле получила травмы в ДТП с иномаркой на юге края

1 Октября 2020 г.
Водитель автомобиля скрылся
Новости Красноярска: Власти Таймыра исключили попадание нефти в реку Хатанга

Власти Таймыра исключили попадание нефти в реку Хатанга

1 Октября 2020 г.
В администрации прокомментировали инцидент с разливом нефти
Новости Красноярска: Жителя Норильска приговорили к сроку за хранение оружия умершего знакомого

Жителя Норильска приговорили к сроку за хранение оружия умершего знакомого

1 Октября 2020 г.
В Норильске местного жителя приговорили к 2,5 годам тюрьмы за незаконного хранение оружие, которое принадлежало его знакомому. Об этом сообщили в краевой полиции.  Дома у 48-летнего мужчины обнаружили самодельный пистолет, гранату, оптический прицел, пневматический автома...
Новости Красноярска: Суд Красноярска продлил срок содержания под стражей депутату Ивану Азаренко

Суд Красноярска продлил срок содержания под стражей депутату Ивану Азаренко

1 Октября 2020 г.
Его подозревают в посредничестве во взяточничестве
Новости Красноярска: Росрыболовство оценит ущерб от сырой нефти в реке Хатанга

Росрыболовство оценит ущерб от сырой нефти в реке Хатанга

1 Октября 2020 г.
Из реки возьмут пробы воды
Новости Красноярска: Бизнесмен Анатолий Быков останется под стражей до 6 декабря

Бизнесмен Анатолий Быков останется под стражей до 6 декабря

30 Сентября 2020 г.
В домашнем аресте снова отказано
Новости компаний
25/09
Красноярским старшеклассникам рассказали об искусственном интеллекте
25/09
У Сбербанка новое название – Сбер – и масса новых сервисов
23/09
Водолазы компании «КрасКом» законсервировали речной фонтан у о. Посадного
22/09
СФУ открывает продленку для младших школьников
22/09
СГК подготовила трубы Красноярской ТЭЦ-2 к установке датчиков контроля за выбросами
21/09
Какие цифровые технологии внедряют дочерние компании Сбербанка: рассказали на форуме «ПРОФ-IT»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Кубок мира по хоккею с мячом в Красноярске под угрозой срыва

Кубок мира по хоккею с мячом в Красноярске под угрозой срыва

29 Сентября 2020 г.
Есть первые отказы от участия
Новости Красноярска: Красноярские врачи в полете спасли пассажирку рейса Москва-Симферополь

Красноярские врачи в полете спасли пассажирку рейса Москва-Симферополь

30 Сентября 2020 г.
Женщина потеряла создание
Новости Красноярска: В Красноярске за 84 млн рублей продают самую дорогую квартиру в Сибири

В Красноярске за 84 млн рублей продают самую дорогую квартиру в Сибири

30 Сентября 2020 г.
В прошлом году она продавалась за 9,5 млн рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru