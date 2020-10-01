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16-летняя девушка на мотоцикле получила травмы в ДТП с иномаркой на юге края

Главная Происшествия
Красноярск
12:22 1 Октября 2020
происшествия, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
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В Артемовске на юге Красноярского края водитель иномарки Mazda стал виновником ДТП с 16-летней девушкой, которая управляла мотоциклом. Автомобилист не предоставил преимущество школьнице - она получила серьезные травмы. Об этом 1 октября рассказали в ГИБДД. 

После аварии иномарка скрылась. По данным полиции, пострадавшая не имела водительских прав. Девушка не обучалась в автошколе. 

«Несмотря на то, что она была не виновата в происшествии, ДТП для нее закончилось серьезными травмами. Мотоцикл она взяла у родителей без разрешения, пока они были на работе», - объяснили в ведомстве. 

На девушку-подростка составили административные материалы. Ей грозит штраф до 15 тысяч рублей.  

Личность водителя иномарки также удалось установить. Теперь 44-летний местный житель может лишиться прав на 1,5 года или отправиться под арест на 15 суток. 

Фото: ГИБДД

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