Жителя Норильска приговорили к сроку за хранение оружия умершего знакомого

В Норильске местного жителя приговорили к 2,5 годам тюрьмы за незаконного хранение оружие, которое принадлежало его знакомому. Об этом сообщили в краевой полиции.

Дома у 48-летнего мужчины обнаружили самодельный пистолет, гранату, оптический прицел, пневматический автомат и кастет.

«Согласно проведенной баллистической экспертизе, пистолет, изготовленный самодельным способом, пригоден для стрельбы, а патроны относятся к боеприпасам. Изъятая граната оказалась муляжом», - отметили в ведомстве.

Сам норильчанин рассказал, что хранил у себя оружие по просьбе знакомого. Но приятель скончался, а северянин не сдал боеприпасы в полицию. Он надеялся, что об этом никто не узнает.

Мужчину также приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.