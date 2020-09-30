30 сентября
Красноярск
погода +5 °C
79.68
 
€ 93.02
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Бизнесмен Анатолий Быков останется под стражей до 6 декабря

Главная Происшествия
Красноярск
15:44 30 Сентября 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Железнодорожный районный суд Красноярска продлил арест бизнесмену Анатолию Быкову на два месяца и четыре дня. Он останется под стражей до 6 декабря. В изменении меры пресечения на домашний арест, о которой ходатайствовала сторона защиты, снова отказано.

Напомним, Быков был арестован 7 мая. Его обвиняют в организации убийств двух человек в 1994 году – Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Главным свидетелем по делу проходит криминальный авторитет Владимир Татаренков, который в августе этого года освободился из колонии в связи с полным отбытием наказания.

Также Следственный комитет расследует еще два уголовных дела в отношении Анатолия Быкова. Его подозревают в руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства в 2004 году.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Железногорец установил приложение и лишился 3 млн рублей

Железногорец установил приложение и лишился 3 млн рублей

30 Сентября 2020 г.
Схема мошенников была стандартной
Новости Красноярска: Суд в конце октября рассмотрит дело о ликвидации общины Виссариона

Суд в конце октября рассмотрит дело о ликвидации общины Виссариона

30 Сентября 2020 г.
Заседание назначено на 26 октября
Новости Красноярска: На Таймыре в реку Хатанга попала тонна нефти

На Таймыре в реку Хатанга попала тонна нефти

30 Сентября 2020 г.
Прокуратура проводит проверку
Новости Красноярска: Бизнесмен из Курагинского района получил условный срок за вырубку деревьев

Бизнесмен из Курагинского района получил условный срок за вырубку деревьев

29 Сентября 2020 г.
Сумма ущерба составила более 16 млн рублей
Новости Красноярска: У жителя Лесосибирска нашли крупную партию оружия

У жителя Лесосибирска нашли крупную партию оружия

29 Сентября 2020 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Красноярска: Главе Ачинского района предъявлено обвинение в халатности

Главе Ачинского района предъявлено обвинение в халатности

29 Сентября 2020 г.
Из-за него сироты получили непригодное для жизни жилье
Новости компаний
25/09
Красноярским старшеклассникам рассказали об искусственном интеллекте
25/09
У Сбербанка новое название – Сбер – и масса новых сервисов
23/09
Водолазы компании «КрасКом» законсервировали речной фонтан у о. Посадного
22/09
СФУ открывает продленку для младших школьников
22/09
СГК подготовила трубы Красноярской ТЭЦ-2 к установке датчиков контроля за выбросами
21/09
Какие цифровые технологии внедряют дочерние компании Сбербанка: рассказали на форуме «ПРОФ-IT»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярские врачи в полете спасли пассажирку рейса Москва-Симферополь

Красноярские врачи в полете спасли пассажирку рейса Москва-Симферополь

30 Сентября 2020 г.
Женщина потеряла создание
Новости Красноярска: В Красноярск идут заморозки

В Красноярск идут заморозки

28 Сентября 2020 г.
Ночью будет пробрасывать снег
Новости Красноярска: За сутки красноярцы «подарили» мошенникам 8 млн рублей

За сутки красноярцы «подарили» мошенникам 8 млн рублей

25 Сентября 2020 г.
Жертвами стали 13 человек
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru