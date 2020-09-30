Бизнесмен Анатолий Быков останется под стражей до 6 декабря

Железнодорожный районный суд Красноярска продлил арест бизнесмену Анатолию Быкову на два месяца и четыре дня. Он останется под стражей до 6 декабря. В изменении меры пресечения на домашний арест, о которой ходатайствовала сторона защиты, снова отказано.

Напомним, Быков был арестован 7 мая. Его обвиняют в организации убийств двух человек в 1994 году – Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Главным свидетелем по делу проходит криминальный авторитет Владимир Татаренков, который в августе этого года освободился из колонии в связи с полным отбытием наказания.

Также Следственный комитет расследует еще два уголовных дела в отношении Анатолия Быкова. Его подозревают в руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства в 2004 году.