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Суд в конце октября рассмотрит дело о ликвидации общины Виссариона

Главная Происшествия
Красноярск
11:45 30 Сентября 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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26 октября красноярский краевой суд рассмотрит дело о ликвидации общины Виссариона на юге региона. Речь идет о религиозной организации «Церковь последнего завета». Иск в высшую инстанцию подала прокуратура. 

По данным ведомства, община поддерживала законы, которые ограничивают права людей на жизнь, свободу, неприкосновенность личности, образование, медицинскую помощь и прочее.

В прокуратуре считают, что «деятельность религиозной организации угрожает интересам общества и государства, посягает на права и свободы граждан, влечет за собой причинение ущерба нравственности, здоровью граждан». Запретить ее деятельность необходимо в судебном порядке. 

Напомним, трех основателей общины - Сергея Торопа (Виссарион), Вадима Редькина и Владимира Ведерникова задержали 22 сентября. Им планируется предъявить обвинение в «создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинением тяжкого вреда здоровью двум и более лицам». 

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