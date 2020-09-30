На Таймыре в реку Хатанга попала тонна нефти

Сырая нефть попала в почву и реку Хатанга на Таймыре. Инцидент произошел еще 27 сентября, рассказали в краевой прокуратуре.

По данным ведомства, компания «Энгергия» на севере региона проводила перекачку сырой нефти по временному трубопроводу от нефтеналивного танкера на склад горюче-смазочных материалов.

Работы проводились во время шторма, в результате танкер отбросило от берега. Произошла разгерметизация трубопровода – горючее попало в воду и на землю. Вытекло около тонны нефти.

Между тем, гендиректор ООО «Энергия» Сергей Кузьмин заявил журналистам, что утечка составляет всего 200 литров.

«Сейчас там все собирают, чтобы ничего не осталось. В реку нефтепродукт не попадал. Я пока не знаю, чьи эти нефтепродукты. Мы их принимали на свой склад хранения», - сказал он.

В компании проводят внутреннее расследование причин аварии. На месте работают представители прокуратуры Таймырского района.

«В ходе проверочных мероприятий будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о промышленной безопасности и охране окружающей среды. При наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», - сообщили в пресс-службе краевого надзорного ведомства.

Фото: краевая прокуратура