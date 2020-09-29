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Бизнесмен из Курагинского района получил условный срок за вырубку деревьев

Главная Происшествия
Красноярск
11:49 29 Сентября 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Курагинском районе Красноярского края состоялся суд над местным предпринимателем - 40-летнего мужчину приговорили к условному сроку за вырубку деревьев. 

Осужденный является директором лесозаготовительного предприятия. Он ввел в заблуждение бригаду рабочих и без каких-либо разрешительных документов поручил им вырубить почти 500 деревьев. 

«В результате в период с февраля по август 2019 года незаконно было спилено 211 берез общим объемом 150 м3, а также 265 сосен общим объемом 460 м3. Сумма ущерба превысила 16 млн рублей», - пояснили в ведомстве. 

На предпринимателя завели уголовное дело по статье «незаконная рубка лесных насаждений». Ему грозил тюремный срок. Однако судья ограничился условным наказанием - бизнесмена приговорили к пяти годам лишения свободы условно. 

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