Бизнесмен из Курагинского района получил условный срок за вырубку деревьев

В Курагинском районе Красноярского края состоялся суд над местным предпринимателем - 40-летнего мужчину приговорили к условному сроку за вырубку деревьев.

Осужденный является директором лесозаготовительного предприятия. Он ввел в заблуждение бригаду рабочих и без каких-либо разрешительных документов поручил им вырубить почти 500 деревьев.

«В результате в период с февраля по август 2019 года незаконно было спилено 211 берез общим объемом 150 м3, а также 265 сосен общим объемом 460 м3. Сумма ущерба превысила 16 млн рублей», - пояснили в ведомстве.

На предпринимателя завели уголовное дело по статье «незаконная рубка лесных насаждений». Ему грозил тюремный срок. Однако судья ограничился условным наказанием - бизнесмена приговорили к пяти годам лишения свободы условно.