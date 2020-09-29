У жителя Лесосибирска нашли крупную партию оружия

В Лесосибирске задержали мужчину, который изготавливал холодное оружие. У него дома нашли более 40 предметов: мачете, рапиры, мечи, сабли, шпаги, трезубец, копья, нун-чаки, молот, булавы, топор, коса, штык. Об этом рассказали в краевой полиции.

Подозрительного мужчину поймали правоохранители в Лесосибирске во время патрулирования улиц. Он нес в руках оружие, похожее на булаву.

«Полицейские выяснили, что ранее судимый мужчина 1982 года рождения в своем гараже занимался изготовлением предметов, похожих на старинное оружие. Изъятые предметы были направлены на экспертизу, по результатам которой установлено, что десять из них относятся к категории холодного оружия», - пояснили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «незаконное изготовление холодного оружия». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.