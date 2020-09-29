Главе Ачинского района предъявлено обвинение в халатности

Следственный комитет предъявил обвинения в халатности главе Ачинского района Евгению Розанчугову. Силовики считают, что с 2016 по 2018 год из-за его бездействия при покупке жилья для детей-сирот не проводились обязательные экспертизы жилых помещений на соответствие нормативам. В результате на бюджетные деньги были куплены 6 квартир, непригодных для жилья. На эти цели потрачено 5 млн рублей.

«Будучи допрошенным в качестве обвиняемого глава района свою вину в совершенном преступлении не признал и в содеянном не раскаялся», - отметили в пресс-службе Следственного комитета.

По ходатайству следствия ранее Евгений Розанчугов был отстранен от должности. Суд обязал администрацию Ачинского района расторгнуть договоры социального найма с сиротами и предоставить им нормальное жилье.

Кроме того, в мошенничестве в особо крупном размере обвиняют предпринимателя, который провернул схему с жильем для сирот. За 200 тысяч рублей он приобрел нежилое двухэтажное здание, перевел в жилое и оформил как многоквартирный дом. Там и получили жилье дети, оставшиеся без попечения родителей. Администрации Ачинского района было продано восемь жилых квартир.