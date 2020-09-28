Прокуратура через суд требует ликвидировать «Церковь Последнего Завета»

Прокуратура Красноярского края направила иск в краевой суд о ликвидации «Церкви Последнего Завета», духовные лидеры которой сейчас находятся под следствием. По итогам экспертного заключения, уставы организации Виссариона содержат доктринальные рекомендации, которые ограничивают свободу и неприкосновенность личности, права на защиту семьи, материнства и детства, на образование, а также право на охрану здоровья и медицинскую помощь.

«Эксперты заключают, что в учении Виссариона допускается признание отклоняющегося поведения, в частности суицида и неоказания медицинской помощи, стимулирование зависимого поведения, нарушение сексуального поведения, пренебрежение принятыми нормами брака», - сообщили в краевой прокуратуре.

В ведомстве указывают на выявленные факты, когда адептов «Церкви Последнего Завета» публично порицали, формируя стойкое чувство вины, и изгоняли из сообщества.

«Деятельность Курагинской местной религиозной организации «Церковь Последнего Завета» угрожает интересам общества и государства, посягает на личность, права и свободы граждан, влечет за собой причинение ущерба нравственности, здоровью граждан, что в соответствии со ст. 14 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» является основанием для запрета ее деятельности в судебном порядке», - заключили в надзорном ведомстве.

Прокуратура через суд требует ликвидации организации Виссариона и исключения «Церкви Последнего Завета» из Единого государственного реестра юридических лиц.

Напомним, основатели религиозной общины Сергей Тороп, Владимир Ведерников и Вадим Редькин арестованы до 22 ноября. Им вменяют создание религиозного объединения, деятельность которого сопровождалась насилием над людьми.