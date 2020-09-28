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Фигурантам дела о гибели пациентов в частной клинике Красноярска предъявлены обвинения

Главная Происшествия
Красноярск
10:30 28 Сентября 2020
происшествия, пожары, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Двоим фигурантам уголовного дела о пожаре в частной наркологической клинике «Чистый город», где погибли четверо пациентов, предъявлены обвинения. На скамье подсудимых 61-летний поджигатель, который проходил в медучреждении лечение. Его обвиняют в убийстве, совершенном общеопасным способом.

Также под следствием 45-летняя директор клинки, которой предъявлены обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Установлено, что организация работала без лицензии на лечение в условиях круглосуточного стационара. Кроме того, установлены нарушения пожарной безопасности, из-за которых персонал не смог своевременно организовать эвакуацию.

«В рамках расследования уголовного дела назначены и проводятся необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели, очевидцы и родственники пациентов, обвиняемыми по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета. 

Напомним, пожар в клинике «Чистый город» произошел ночью 17 сентября. Поджигать предметы интерьера стал пациент в своей палате – это засняли камеры видеонаблюдения.

Фото: прокуратура

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