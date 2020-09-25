В Железногорске экс-руководителя управления образования поймали на взятке

Бывшего руководителя городского управления образования в Железногорске подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщили 25 сентября в краевом Следкоме.

По официальной версии, чиновник в период с 2016-го по июль 2019 получил разными частями взятку на общую сумму более 2,8 млн рублей. Деньги поступили от предпринимателя за содействие при участии в закупках на поставку продуктов питания в дошкольные учреждения города.

«Полученными в качестве взятки денежными средствами обвиняемый распорядился по своему усмотрению», - рассказали в ведомстве.

По данному факту расследуется уголовное дело. Обвиняемому выбрали меру пресечения - его отправили под домашний арест.