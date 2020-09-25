Пьяного подростка на «Оке» задержали на юге края

В селе Березовское Курагинского района задержали 17-летнего подростка на автомобиле «Ока». Выяснилось, что парень управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в ГИБДД.

У подростка не было прав, однако машина по договору купли-продажи принадлежали ему.

«Молодой человек пояснил, что выпил алкоголь и решил прокатиться по селу. Инспекторы ДПС отстранили несовершеннолетнего от управления автомобилем», - рассказали в ведомстве.

В итоге на подростка составили административный протокол, а машину отвезли на штрафстоянку. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.