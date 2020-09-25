25 сентября
Красноярск
погода +9 °C
77.18
 
€ 89.98
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Пьяного подростка на «Оке» задержали на юге края

Главная Происшествия
Красноярск
13:38 25 Сентября 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
версия для печати Ico_print

В селе Березовское Курагинского района задержали 17-летнего подростка на автомобиле «Ока». Выяснилось, что парень управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в ГИБДД. 

 У подростка не было прав, однако машина по договору купли-продажи принадлежали ему. 

 

«Молодой человек пояснил, что выпил алкоголь и решил прокатиться по селу. Инспекторы ДПС отстранили несовершеннолетнего от управления автомобилем», - рассказали в ведомстве. 

В итоге на подростка составили административный протокол, а машину отвезли на штрафстоянку. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Железногорске экс-руководителя управления образования поймали на взятке

В Железногорске экс-руководителя управления образования поймали на взятке

25 Сентября 2020 г.
Чиновника отправили под домашний арест
Новости Красноярска: За сутки красноярцы «подарили» мошенникам 8 млн рублей

За сутки красноярцы «подарили» мошенникам 8 млн рублей

25 Сентября 2020 г.
Жертвами стали 13 человек
Новости Красноярска: Молодую жительницу Минусинска осудили за оправдание терроризма

Молодую жительницу Минусинска осудили за оправдание терроризма

25 Сентября 2020 г.
Она отправится в колонию на 3,5 года
Новости Красноярска: Красноярку осудили за повторное пьяное вождение

Красноярку осудили за повторное пьяное вождение

24 Сентября 2020 г.
30-летнюю красноярку осудили за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Суд назначил женщине 200 часов обязательных работ. Также ей запретили управлять машиной на 1,5 года. Об этом рассказали в ГУ МВЛ по краю.   Автомобиль Nissan Cube остановили в мае на у...
Новости Красноярска: Жительница Сосновоборска отдала почти 1,5 млн рублей телефонному мошеннику

Жительница Сосновоборска отдала почти 1,5 млн рублей телефонному мошеннику

24 Сентября 2020 г.
Он представился ей сотрудником банка
Новости Красноярска: В краевом заказнике браконьеров вычислили по яркому свету

В краевом заказнике браконьеров вычислили по яркому свету

24 Сентября 2020 г.
В автомобиле найдено оружие
Новости компаний
25/09
Красноярским старшеклассникам рассказали об искусственном интеллекте
25/09
У Сбербанка новое название – Сбер – и масса новых сервисов
23/09
Водолазы компании «КрасКом» законсервировали речной фонтан у о. Посадного
22/09
СФУ открывает продленку для младших школьников
22/09
СГК подготовила трубы Красноярской ТЭЦ-2 к установке датчиков контроля за выбросами
21/09
Какие цифровые технологии внедряют дочерние компании Сбербанка: рассказали на форуме «ПРОФ-IT»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В крае прекращается автоматическое продление льгот и выплат

В крае прекращается автоматическое продление льгот и выплат

23 Сентября 2020 г.
С 1 октября придется заново подавать заявления
Новости Красноярска: В Красноярск вернется 20-градусное тепло

В Красноярск вернется 20-градусное тепло

21 Сентября 2020 г.
К выходным резко похолодает
Новости Красноярска: В Красноярском крае ведутся поиски трех пропавших подростков

В Красноярском крае ведутся поиски трех пропавших подростков

21 Сентября 2020 г.
Волонтеры просят помощи
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru