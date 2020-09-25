За сутки красноярцы «подарили» мошенникам 8 млн рублей

За сутки в Красноярском крае жертвами мошенников стали 13 человек. У десяти из них были похожие обстоятельства. По данным полиции, им позвонили аферисты под видом сотрудников банков. Их главная цель - получить данные карт или вынудить человека перевести средства на другой счет.

Так, жертвой мошенников стал житель Красноярска, который лишился 3,5 млн рублей.

«За дежурные сутки на подобные уловки отреагировали десять жителей Красноярска, Лесосибирска, Норильска, Шарыпово, Дудинки и Ачинска. Сумма причиненного ущерба составила более 5,5 млн рублей», - рассказали в ведомстве.

Еще трое лишились сбережений, доверившись покупателям на интернет-платформе. Во всех случаях аферисты под предлогом покупки товара завладели данными банковских карт.

Один из предпринимателей обратился в полицию из-за того, что на него оформили кредит в 2,2 млн рублей. Неизвестные воспользовались чужими паспортными данными.

В Шушенском районе девушка захотела выиграть 10 тысяч рублей, поучаствовав в интернет-конкурсе. В итоге она отправила в социальных сетях данные своей карты.