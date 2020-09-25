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Молодую жительницу Минусинска осудили за оправдание терроризма

Главная Происшествия
Красноярск
11:12 25 Сентября 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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3,5 года колонии назначил суд жительнице Минусинска за оправдание терроризма. Об этом сообщили в краевом Следкоме. 

По версии правоохранителей, 19-летняя девушка в этом году оставляла комментарии в социальных сетях. Она призывала интернет-пользователей к террористической деятельности, оправдывала и пропагандировала терроризм.

«Помимо этого, обвиняемая совершила действия, направленные на приготовление к участию в деятельности террористической организации, для чего получила на свое имя загранпаспорт, приобрела необходимые предметы одежды и разработала маршрут следования к месту нахождения организации, однако ее действия были пресечены, в связи с чем преступление не было доведено до конца», - сообщили в ведомстве. 

Отбывать наказание фигурантка будет в колонии общего режима. 

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