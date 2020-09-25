Молодую жительницу Минусинска осудили за оправдание терроризма

3,5 года колонии назначил суд жительнице Минусинска за оправдание терроризма. Об этом сообщили в краевом Следкоме.

По версии правоохранителей, 19-летняя девушка в этом году оставляла комментарии в социальных сетях. Она призывала интернет-пользователей к террористической деятельности, оправдывала и пропагандировала терроризм.

«Помимо этого, обвиняемая совершила действия, направленные на приготовление к участию в деятельности террористической организации, для чего получила на свое имя загранпаспорт, приобрела необходимые предметы одежды и разработала маршрут следования к месту нахождения организации, однако ее действия были пресечены, в связи с чем преступление не было доведено до конца», - сообщили в ведомстве.

Отбывать наказание фигурантка будет в колонии общего режима.