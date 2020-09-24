Жительница Сосновоборска отдала почти 1,5 млн рублей телефонному мошеннику

В Сосновоборске местная жительница лишилась 1,4 млн рублей - она доверилась телефонному мошеннику, рассказали в краевой полиции.

Звонивший представился сотрудником банка. Он сообщил, что его клиентке одобрен кредит, однако деньги пытаются снять аферисты. Женщине предложили для безопасности снять деньги с карты и перевести на новый счет. Потерпевшая так и поступила.

«Сумма причиненного ущерба составила почти 1 миллион 400 тысяч рублей», - пояснили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мошенникам грозит до 10 лет тюрьмы. Сейчас предполагаемых преступников пытаются вычислить.